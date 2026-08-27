Ex Lazio | Guendouzi sfida la Roma: il sorteggio di Champions League

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Nel pomeriggio sono andati in scena i sorteggi della fase campionato della Champions League e non sono mancate le sorprese. Infatti, tra le avversarie che dovrà incontrare la Roma, è stato sorteggiato anche il Fenerbahce, in cui è in forza Mattéo Guendouzi.

L'ex calciatore della Lazio ritroverà, dunque, i suoi vecchi rivali cittadini ai tempi della sua avventura nella Capitale: la partita si giocherà ad Istanbul nello stadio Şükrü Saracoğlu, in quello che si preannuncia già come un appuntamento ad altissima tensione che il francese vivrà rievocando i ricordi di quando, una volta, affrontava i giallorossi nel derby capitolino.