Lazio, Sutalo parla di Gattuso: "A quanto pare era destino..."

Josip Sutalo si è presentato ai tifosi della Lazio. Il difensore croato, ai microfoni ufficiali del club, ha parlato della sua nuova avventura in biancoceleste e di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese sarà il suo secondo allenatore italiano, dopo aver avuto Farioli all'Ajax.

"A quanto pare era destino incontrare allenatori italiani. Con Farioli ho vissuto una grande stagione all'Ajax. Gattuso? Questo è il primo incontro con lui, non vedo l'ora di affrontare insieme a lui le prossime sfide".