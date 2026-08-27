Cucchi: "Pinamonti è un'ottima soluzione per la Lazio. Su Lotito..."

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Riccardo Cucchi ha commentato tramite un post su X l'arrivo di Pinamonti alla Lazio e ha espresso una considerazione rispetto alla speranza che Lotito passi definitivamenta la mano alla guida della società. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sono davvero convinto che Pinamonti sia un'ottima soluzione per la Lazio. È un centravanti quasi sempre in doppia cifra che lavora per la squadra"

"La speranza che Lotito passi la mano, per quanto mi riguarda, va di pari passo con la speranza di buoni risultati sul campo".