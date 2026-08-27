Lazio, Pinamonti promette una nuova esultanza: "Questo è l'anno buono..."

WEBTV PEDRAZA ALLA LAZIO: ECCO LA FRASE PRIMA DI ENTRARE A FORMELLO - VD Tra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un... Tra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | OFFERTA PER HUTCHINSON DEL LEICESTER CITY: I DETTAGLI CALCIOMERCATO LAZIO - Arrivano ulteriori riscontri su Lorenz Hutchinson e l'offerta della Lazio. È di qualche giorno fa l'indiscrezione che vedeva una proposta del club biancoceleste per l'attaccante classe 2008 del Leicester City, in scadenza tra un anno.... CALCIOMERCATO LAZIO - Arrivano ulteriori riscontri su Lorenz Hutchinson e l'offerta della Lazio. È di qualche giorno fa l'indiscrezione che vedeva una proposta del club biancoceleste per l'attaccante classe 2008 del Leicester City, in scadenza tra un anno....