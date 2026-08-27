Lazio, Pinamonti promette una nuova esultanza: "Questo è l'anno buono..."
27.08.2026 18:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Lo chiamavano l'Arciere di Clas per via della sua esultanza con la Primavera dell'Inter, ma ora Andrea Pinamonti è pronto a cambiare e scegliere un nuovo modo per festeggiare i gol. Il nuovo attaccante della Lazio, infatti, ha svelato ai microfoni ufficiali del club di voler cambiare la propria esultanza per render ancora più identitari i suoi gol biancoelesti.
"L'Arciere di Clas? Nasce da un'esultanza che facevo in Primavera con un compagno, in convitto. Poi l'ho continuata a fare per un po' di anni, ma ora non esulto più così. In tanti ancora mi chiamano così. Questo potrebbe essere l'anno buone per trovare una nuova esultanza".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.