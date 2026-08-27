Clamoroso UEFA, possibile azione legale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino

Fonte: Tuttomercatoweb.com

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A pochi minuti dal sorteggio della prossima Champions League, dall'Inghilterra arriva una notizia importante che potrebbe avere ricadute pesanti sul futuro della UEFA e soprattutto della FIFA. L'edizione britannica di Sky News fa infatti sapere che la UEFA sta preparando un'azione legale, in Svizzera, contro il presidente della FIFA Gianni Infantino in riferimento al tentativo di vendere le quote della Coppa del Mondo ad investitori privati.

Un documento a cui ha avuto accesso l'emittente in cui la UEFA parla di "gestione criminale da parte di Infantino, derivante dall'ideazione, valutazione, finanziamento e commercializzazione in gran segreto di un'operazione che ha arrecato danni diretti e concreti alla FIFA". Nello specifico, la UEFA ha chiesto alcune documentazioni alle banche statunitensi coinvolte nell'operazione pensata da Infantino per poi valutare, eventualmente, il percorso legale da intraprendere.