NEWS | Paura per Sofia Raffaeli: la ginnasta coinvolta in un incidente. Ferita in modo lieve

Per fortuna solo un grande spavento ma nessuna conseguenza seria per la campionessa di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli. Stando a quanto riportato da il Resto del Carlino e il Corriere Adriatico infatti la ginnasta è rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla A14, tra Forlì e Cesena, mentre rientrava con il bus della federazione... <<< SOFIA RAFFAELI >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini