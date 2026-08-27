NEWS | Paura per Sofia Raffaeli: la ginnasta coinvolta in un incidente. Ferita in modo lieve

27.08.2026 17:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
NEWS | Paura per Sofia Raffaeli: la ginnasta coinvolta in un incidente. Ferita in modo lieve

Per fortuna solo un grande spavento ma nessuna conseguenza seria per la campionessa di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli. Stando a quanto riportato da il Resto del Carlino e il Corriere Adriatico infatti la ginnasta è rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla A14, tra Forlì e Cesena, mentre rientrava con il bus della federazione... <<< SOFIA RAFFAELI >>>

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide