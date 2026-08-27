FORMELLO - Lazio, Pinamonti subito in campo. Un dubbio in attacco

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Primo allenamento per Andrea Pinamonti. Subito in campo il nuovo centravanti della Lazio, arrivato ieri sera a Formello. Contro il Genoa andrà in panchina, dall'inizio ci sarà ancora Dia. Ma presto si prenderà il posto da titolare. Ha lavorato con la squadra anche Sutalo, ancora non al meglio della condizione. "Dobbiamo metterlo in piedi", aveva detto Gattuso a Bologna.

Sicuramente domenica mancheranno sia Marusic che Dele-Bashiru, entrambi out per circa venti giorni per un problema ai flessori. Non ci saranno nemmeno Gigot, Patric e Cataldi, che ne avrà ancora per un mese e mezzo. Ritrovati invece Nuno Tavares e Isaksen, tornati a giocare al Dall'Ara. Il danese è in ballottaggio con Cancellieri (mercato permettendo) e Noslin per una maglia da titolare sulla destra.

Insieme al già citato Dia, il tridente d'attacco lo completerà Zaccagni. A centrocampo invece toccherà a Frattesi con Rovella e Taylor. In difesa è previsto un solo cambio rispetto a lunedì: a destra giocherà Floriani, mentre vanno verso la conferma Doekhi-Provstgaard al centro e Pedraza a sinistra. In porta ovviamente ci sarà Mandas. Porte aperte a Formello venerdì pomeriggio: la Lazio si allenerà di fronte ai propri tifosi. Poi la rifinitura sabato mattina.