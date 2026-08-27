UFFICIALE - Lazio, Artistico è un nuovo giocatore del Padova: l'annuncio
27.08.2026 19:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Gabriele Artistico al Padova, in Serie B. Di seguito la nota: "La S.S. Lazio comunica la cessione definitiva di Gabriele Artistico, con diritto di riacquisto, a favore del Calcio Padova".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.