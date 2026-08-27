Lazio, Sutalo ritrova Taylor: "Che bello ritrovarlo! Mi sta aiutando molto"

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Nella sua nuova avventura alla Lazio, Josip Sutalo ha ritrovato una sua vecchia conoscenza: Kenneth Taylor. Il difensore croato e il centrocampista olandese, infatti, avevano condiviso lo spogliatoio anche all'Ajax. Sutalo ne ha parlato nell'intervista rilasciata ai mirofoni ufficiali del club.

"Bello giocare di nuovo con Taylor, un calciatore e una persona fantastica. Mi ha aiutato tanto in questi giorni".