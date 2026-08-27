Lazio, Sutalo ritrova Taylor: "Che bello ritrovarlo! Mi sta aiutando molto"
27.08.2026 20:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Nella sua nuova avventura alla Lazio, Josip Sutalo ha ritrovato una sua vecchia conoscenza: Kenneth Taylor. Il difensore croato e il centrocampista olandese, infatti, avevano condiviso lo spogliatoio anche all'Ajax. Sutalo ne ha parlato nell'intervista rilasciata ai mirofoni ufficiali del club.
"Bello giocare di nuovo con Taylor, un calciatore e una persona fantastica. Mi ha aiutato tanto in questi giorni".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.