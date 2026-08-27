Calciomercato Lazio | Dall'estero: "Interesse per Zebic della Dinamo Zagabria"

CALCIOMERCATO LAZIO - Un nuovo nome finisce in orbita Lazio. Come riportato da Rudy Galetti su X, il club biancoceleste avrebbe mostrato interesse per un giovane difensore centrale. Si tratta del croato Marko Zebic, classe 2007 della Dinamo Zagabria. Ci sarebbe anche già stato un primo contatto tra le parti per capire la fattibilità dell'operazione: il calciatore viene valutato circa 2,5 milioni di euro. E su di lui ci sarebbe anche un club di Premier League.

Attualmente Zebic sta giocando con la seconda squadra della Dinamo Zagabria. L'anno scorso ha collezionato solo cinque presenze tra i grandi, di cui una in Europa League. Ha un contratto in scadenza nel 2028: può diventare un'opzione per la Lazio solo in caso di altre uscite, soprattutto in difesa.