Calciomercato Lazio | Primi passi concreti per Chaloupek: l'indiscrezione
CALCIOMERCATO LAZIO - Si accende il mercato in entrata dei biancocelesti. La Lazio si muove per rinforzare l'attacco e la difesa, i due reparti considerati maggiormente in allarme da Gennaro Gattuso. Dopo la suggestione Icardi e l'interesse per Pinamonti, in attacco la Lazio ha accelerato per lo svincolato Dieng.
Per la difesa, invece, restano diverse opzioni sul tavolo: tra queste c'è Stepan Chaloupek, centrale classe 2003 di proprietà dello Slavia Praga, di cui già vi avevamo raccontato. Secondo quanto riportato dal giornalista Sascha Tavolieri, però, sembra che nelle ultime ore la Lazio abbia fatto dei passi in avanti, formulando un'offerta di prestito con diritto di riscatto al club ceco.
In particolare, il club biancoceleste avrebbe offerto 2 milioni per il prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro e 1 di bonus legati alle prestazioni di Chaloupek.