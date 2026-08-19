WEBTV PEDRAZA ALLA LAZIO: ECCO LA FRASE PRIMA DI ENTRARE A FORMELLO - VD Tra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un... Tra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | PRIMI PASSI CONCRETI PER CHALOUPEK: L'INDISCREZIONE CALCIOMERCATO LAZIO - Si accende il mercato in entrata dei biancocelesti. La Lazio si muove per rinforzare l'attacco e la difesa, i due reparti considerati maggiormente in allarme da Gennaro Gattuso. Dopo la suggestione Icardi e l'interesse per Pinamonti, in attacco... CALCIOMERCATO LAZIO - Si accende il mercato in entrata dei biancocelesti. La Lazio si muove per rinforzare l'attacco e la difesa, i due reparti considerati maggiormente in allarme da Gennaro Gattuso. Dopo la suggestione Icardi e l'interesse per Pinamonti, in attacco...