WOMEN | Lazio, Grassadonia: "Risultato bugiardo, il rigore era netto"

La Lazio Women è uscita sconfitta dal derby al Tre Fontane. Ai microfoni dei cronisti presenti, dopo la gara, Grassadonia ha commentato così la prestazione delle biancocelesti e fatto un punto su questo inizio di stagione: "Questo risultato è bugiardo perché la Lazio ha fatto una grande partita, ci rendiamo della loro qualità. Noi abbiamo corso tanto perché la Roma ha palleggio e personalità, ma la squadra ha insistito e pressato. Ha creato occasioni, grandissima quella di Visentin e c’era un rigore secondo me in nostro favore ed era anche molto netto. L’arbitro lo ha rivisto e non l’ha concesso. Sui particolari e sulla malizia bisogna crescere, ma ci sta. È una squadra giovane, mi è piaciuto l’atteggiamento".

"Abbiamo Camacho e Portales con le stampelle, Holmstrom è ferma da due mesi e mezzo e non mi appello gli assenti. Lavoriamo in 14 e non è facile anche per la qualità dell’allenamento, ma sono soddisfatto della mia squadra. Quest’anno abbiamo un percorso diverso, dobbiamo salvarci e sono convinto dell’obiettivo perché la squadra ha fatto una grandissima partita. C’è una base di principi, metodologia, attaccamento. La squadra ha fatto una buona Women’s Cup, abbiamo vinto due partite su tre, ha pareggiato col Parma e oggi abbiamo perso a testa altissima. Un risultato bugiardo, la squadra è questa mi dispiace solo per alcuni episodi".

"Siamo questi, bisogna lavorare e crescere. Far crescere queste ragazze che sono alla prima esperienza, capire il campionato che dobbiamo fare. Sono cosciente della nostra situazione, ho sposato il progetto di rifondazione. La squadra è questa".

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