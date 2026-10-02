Francia-Italia, Frattesi e il gesto per Fagioli: cos'è successo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo tempo in archivio sullo 0-0 tra Francia e Italia. Grande protagonista è stato fin qui Davide Frattesi, sia in fase di recupero che soprattutto nell'attacco alla porta dei Blues. In un'occasione in particolare intorno al 40', però, il centrocampista della Lazio si è dovuto scusare con Nicolò Fagioli, suo compagno di reparto. Il motivo? Ha verticalizzato in profondità per Pio Esposito, anticipato da Upamecano, invece di servire il pallone orizzontalmente per il giocatore della Fiorentina, decisamente più libero e in posizione migliore. Per questo Frattesi ha chiesto scusa immediatamente, andando poi vicinissimo al gol sulla rimessa laterale successiva.