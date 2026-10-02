F1 | Bottas scatena il caos tasse in Italia: 100 milioni e spunta il retroscena

Il caso delle tasse italiane scuote improvvisamente il paddock di Formula 1, dopo le parole di Valtteri Bottas e la risposta durissima di Max Verstappen. Dietro il botta e risposta tra i piloti si nasconde però una vicenda molto più grande, iniziata anni fa e arrivata adesso a una svolta importante. F1-News.eu ha ricostruito il caso parlando direttamente con uno dei protagonisti della vicenda. Tra Fisco, milioni recuperati (100 milioni) e nuovi possibili fronti, la storia potrebbe essere tutt’altro che conclusa visto che c'è chi non vuole pagare tasse all'Italia. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> tasse piloti Formula 1 in Italia <<<

autore Giovanni Parterioli Seguo la cronaca e i motori. Inguaribile laziale, mi occupo di tutto ciò che dovreste leggere di non biancoceleste. Non scappate dai miei articoli!