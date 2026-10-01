Lazio, Gattuso avvisato sul blocco totale del mercato: niente Sarri bis
01.10.2026 08:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Non sarà un Sarri bis, ma di certo è una magra consolazione per Gennaro Gattuso. L’allenatore della Lazio viaggia verso un gennaio difficile, senza possibilità di ottenere rinforzi dal mercato.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, a differenza di quanto accaduto con Maurizio Sarri nel giugno 2025 Gattuso sarebbe già consapevole di dover vivere una sessione con il mercato bloccato alla guida della Lazio.
L’unico modo per evitarlo sembrerebbe essere un sostanzioso intervento economico da parte di Lotito, che rimane però altamente improbabile. Per questo la Lazio viaggia spedita verso la seconda delle ultime quattro sessioni con il blocco totale del mercato.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.