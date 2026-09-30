Italia, Romano tra i più giovani lanciati da Mancini: superato Cancellieri

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Roberto Mancini ha sempre dimostrato di avere un occhio particolare per i giovani, senza paura di affidarsi a loro anche sulla panchina della Nazionale. Durante la sua esperienza alla guida dell'Italia, infatti, l'ex commissario tecnico ha dato spazio a diversi ragazzi che, nel tempo, sono riusciti a ritagliarsi un ruolo importante in azzurro. Altri, invece, hanno successivamente fatto più fatica a rientrare nel giro della Nazionale.

Come riportato da La Stampa, nella lista dei dieci giocatori più giovani lanciati da Mancini con l'Italia figurano nomi come Giorgio Scalvini, Moise Kean, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, ma anche Simone Pafundi, Wilfried Gnonto, Fabio Miretti, Matteo Cancellieri, Pietro Pellegri e Alessandro Romano.

Ecco l'elenco completo, in ordine di età al momento dell'esordio:

Simone Pafundi – esordio a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni, in Italia-Ucraina 2-2 del 16 novembre 2022.

Giorgio Scalvini – esordio a 18 anni, 6 mesi e 3 giorni, in Germania-Italia 5-2 del 14 giugno 2022.

Wilfried Gnonto – esordio a 18 anni, 7 mesi e 6 giorni, in Italia-Germania 1-1 del 4 giugno 2022.

Moise Kean – esordio a 18 anni, 8 mesi e 23 giorni, in Stati Uniti-Italia 0-1 del 20 novembre 2018.

Fabio Miretti – esordio a 19 anni, 3 mesi e 17 giorni, in Austria-Italia 2-0 del 20 novembre 2022.

Sandro Tonali – esordio a 19 anni, 5 mesi e 14 giorni, in Liechtenstein-Italia 0-5 del 15 ottobre 2019.

Pietro Pellegri – esordio a 19 anni, 8 mesi e 4 giorni, in Italia-Estonia 4-0 dell'11 novembre 2020.

Nicolò Zaniolo – esordio a 19 anni, 8 mesi e 29 giorni, in Italia-Finlandia 2-0 del 23 marzo 2019.

Alessandro Romano – esordio a 20 anni, 3 mesi e 8 giorni, in Italia-Belgio 0-2 del 25 settembre 2026.

Matteo Cancellieri – esordio a 20 anni, 3 mesi e 27 giorni, in Italia-Germania 1-1 del 4 giugno 2022.