Lazio, l’infermeria inizia a svuotarsi: Dele-Bashiru il più vicino al rientro

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio riparte con l’obiettivo di recuperare gli infortunati. Dele-Bashiru è il più vicino al rientro: fermo dalla prima giornata contro il Bologna per una lesione muscolare, ha giocato appena 54 minuti in questo campionato. Questa settimana tornerà a svolgere i primi test con il gruppo, dopo la scelta prudente di evitare un rientro anticipato a Venezia.

Gattuso ha pagato soprattutto a centrocampo l’emergenza infortuni, arrivando anche a utilizzare Gudmundsson da mezzala. Ora la priorità è evitare ricadute: gli allenamenti riprenderanno oggi e sabato è prevista un’amichevole a Formello contro la Juve Stabia.

Tra gli altri giocatori da monitorare c’è Marusic, fermo come Dele-Bashiru dalla gara di Bologna per uno stiramento. Il montenegrino punta alla convocazione contro il Monza, ma dovrà prima ritrovare la piena condizione. Cancellieri, invece, potrebbe tornare ad allenarsi a ridosso della sfida con i brianzoli dopo la ferita al ginocchio rimediata durante i giorni di riposo.

Più lunghi i tempi per Rovella e Cataldi. Come scrive il Corriere dello Sport, il primo ha ancora un piccolo edema al polpaccio e punta eventualmente alla panchina dell’11 ottobre, altrimenti il rientro potrebbe slittare alla trasferta contro la Juventus del 18. Cataldi, alle prese con un fastidio muscolare, non ha riportato problemi seri dagli ultimi controlli. Da valutare infine Gudmundsson, rientrato dalla Nazionale con una lieve lussazione alla spalla sinistra: la situazione sarà monitorata nei prossimi giorni.