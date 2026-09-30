Lazio, Taylor strappa applausi. E il mercato invernale ora fa paura

RASSEGNA STAMPA - Il blocco del mercato rischia di tornare a colpire la Lazio in inverno, i riscatti da onorare a giugno sono dietro l’angolo e gli incassi praticamente nulli del botteghino sommati ai mancati introiti UEFA limitano enormemente i ricavi del club biancoceleste.

Come accaduto lo scorso gennaio, quindi, l’unica strada percorribile dalla Lazio rischia essere quella di piazzare altri addii nei prossimi mesi. Non solo Motta, che potrebbe regalare un’importante plusvalenza, ma anche qualcuno tra i calciatori che più si sta mettendo in luce. E, tra questi, come riporta l’edizione odierna del Messaggero c’è anche Kenneth Taylor.

L’olandese era già al centro delle paure di addio dei tifosi in estate, alla fine è rimasto e di gara in gara ha fatto impennare il proprio rendimento prendendosi anche la nazionale con la chiamata di Xavi. Estimatori e appeal non mancano per Taylor, che rischia per questo di seguire la strada di Guendouzi e Castellanos lo scorso gennaio e lasciare la Lazio sacrificato sull’altare del bilancio. Discorsi, in ogni caso, che saranno affrontati a Formello solo nelle prossime settimane.