Lazio, Giordano: "Frattesi sa fare tante cose, non deve sentirsi penalizzato"

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Raggiunto dai microfoni di Radiosei Bruno Giordano ha detto commentato la vittoria dell'Italia sulla Turchia con un particolare focus sulle parole e sulla prestazione di Frattesi: “Chiaramente Frattesi ha voglia di migliorarsi anche se le sue qualità sono chiare e non sono quelle di un Gattuso, per fare un esempio".

"Lui è un centrocampista offensivo, poi ci sono quelli di posizione, costruzione e rottura. Non deve sentirsi penalizzato da questo punto di vista, anzi deve migliorare le sue qualità innate, mettendole al servizio della squadra. Possiamo tranquillizzarlo, a noi ci sta bene così come è, se poi vuole migliorare ulteriormente meglio per tutti".

"È dinamico, sa fare tante cose, ma la fase conclusiva dell’azione è la parte migliore. Forse era anche un riferimento a Chivu. So, tramite amici, che lui scelse di restare un anno fa all’Inter perchè il tecnico gli garantì di avere maggiore spazio".

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