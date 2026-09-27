Totti rivela: "Tifavo il Milan, ci sarei andato". E la Roma...

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Lunga intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport per Francesco Totti in occasione del suo cinquantesimo compleanno. L'ex capitano della Roma è tornato a parlare del suo periodo da calciatore con la maglia giallorossa, rivelando un clamoroso retroscena. Di seguito le sue dichiarazioni: "Se avessi lasciato la Roma, sarei voluto andare al Milan. Anche perché da bambino simpatizzavo per loro. Gli anni di Sacchi e degli olandesi mi hanno affascinato. Era una squadra che vinceva tutto ed era bellissima da vedere".