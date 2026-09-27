RIVIVI DIRETTA | Pinamonti e Diogo Leite stendono l’Arezzo: la Lazio vince 2-0

Fonte: Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it

Amichevole

Domenica 27 settembre 2026, ore 15:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

Arbitro: Mario Perri (sez. Roma 1)

Assistenti: Emanuele Yoshikawa - Giulia Tempestilli

LAZIO-AREZZO 2-0 (1' Pinamonti, 46' Diogo Leite)

LAZIO (4-2-3-1): Motta (dal 72' Renzetti); Floriani Mussolini (dal 46' Lazzari), Doekhi, Diogo Leite (dall'84' R. Bordon), Pedraza (dal 46' Pellegrini); Farcomeni (dal 79' Milillo), Belahyane (dal 63' Santagostino); Noslin (dal 63' Montano), Serra (dal 79' Gatto), Zaccagni (dal 46' Canali); Pinamonti (dall'82' Sulejmani). A disp.: Pannozzo, Ciucci, Morelli. All.: Gattuso.

AREZZO (4-3-3): Seculin (dal 46' Trombini); Mena, Gilli (dal 46' Mancini), Coppolaro (dal 46' Illanes), Righetti; Sala (dal 46' Mawuli Eklu), Chierico (dal 46' Viviani), Ionita (dal 46' Mancuso); Pattarello (dal 46' Arena), Cerri (dal 46' Cianci), Leone (dal 46' Olivieri, dal 56' Manes). A disp.: Serban. All.: Bucchi.

SECONDO TEMPO

90' - Finisce qui il match.

89' - Canali ci prova sull finale, risponde presente Trombini.

88' - Ci prova ancora Mancuso a giro, palla larga.

84' - Fuori anche Diogo Leite, dentro Ricardo Bordon.

82' - Fuori Pinamonti, dentro Sulejmani.

80' - Trova un corridoio in verticale Illanes che si infila in area e cade dopo un contrasto con Diogo Leite. Per l'arbitro tutto regolare.

79' - Spazio anche per Gatto e Milillo, gli lasciano il campo Serra e Farcomeni.

75' - Erroraccio di Lazzari che sbaglia un retropassaggio semplice per Renzetti e serve un assist a Mancuso, che prova a calciare dentro l'area e a porta vuota da posizione defilata ma non trova compagni pronti ad arrivare sul pallone.

72' - Gattuso cambia il portiere: fuori Motta, dentro Renzetti.

63' - Cambia ancora Gattuso: fuori Belahyane e Noslin, dentro Santagostino e Montano. Quest'ultimo va a destra con Serra che si accentra.

56' - Problemi per Olivieri, appena entrato. Il giocatore dell'Arezzo è costretto a lasciare il campo, al suo posto entra Manes.

48' - Punizione dal limite per la Lazio, Noslin impegna Trombini che si esalta poi sulle ribattute ravvicinate nell'ordine ddi Pinamonti, Serra e ancora Noslin.

46' - RADDOPPIA LA LAZIO! Come nel primo tempo ci mette pochi secondi - quarantatré questa volta - la squadra biancoceleste per segnare: corner di Canali per la testa di Diogo Leite che non sbaglia.

46' - Inizia il secondo tempo, tre cambi per Gattuso. Fuori Floriani Mussolini, Pedraza e Zaccagni, dentro Lazzari (che eredita la fascia da capitano), Pellegrini e Canali. Cambi anche nell'Arezzo: fuori Seculin, Gilli, Coppolaro, Sala, Chierico, Cerri, Pattarello, Leone e Ionita, dentro Trombini, Mancini, Illanes, Mawuli Eklu, Viviani, Cianci, Arena, Olivieri e Mancuso.

PRIMO TEMPO

45' - Finisce il primo tempo.

39' - Ci prova anche Sala, che sfonda ancora sulla fascia sinistra della Lazio. Bravo ancora Motta a dire di no.

38' - Troppo leggero Pedraza su Pattarello: il 10 dell'Arezzo lo supera e calcia a giro, si esalta ancora Motta che manda in angolo.

36' - Rientra in campo Farcomeni: solo tanto spavento per lui.

33' - Cerri di tacco lascia a Farcomeni che perde il pallone su un tentativo di finta. Il centrocampista della Lazio poggia male la gamba e crolla a terra, staff medico in campo.

30' - Attento questa volta Leite su un cross dalla destra: il difensore della Lazio anticipa Cerri e allontana il pallone.

23' - Distratto ancora Leite che si fa superare da Pattarello: il 10 dell'Arezzo va a calciare ma trova ancora la risposta puntuale di Motta.

16' - Due parate in pochi secondi di Motta: pericoloso l'Arezzo sugli sviluppi di una punizione, si esalta il portiere biancoceleste su Gilli prima e su Ionita poi.

13' - Poche emozioni ora al Fersini, con più di un errore in mezzo al campo da un lato e dall'altro.

8' - Brutta palla persa in impostazione da Diogo Leite, prova ad approfittarne l'Arezzo che sbatte però sul muro della difesa biancoceleste.

5' - Ci prova anche Serra: l'esterno biancoceleste prende palla ed entra in area, la sua conclusione sul primo palo viene deviata in angolo da Seculin.

1' - LAZIO IN VANTAGGIO! Ci mette ventitré secondi a passare in vantaggio la squadra di Gattuso: bella palla di Noslin per Pinamonti che col piatto trova la prima rete in biancoceleste.

1' - Inizia il match, primo pallone per la Lazio.

Buon pomeriggio alle amiche e agli amici de Lalaziosiamonoi.it da Michele Cerrotta e benvenuti alla diretta scritta della gara tra Lazio e Arezzo, di scena a porte chiuse sul campo del Fersini. Prima delle due amichevoli organizzate a Formello dal club durante questa sosta per le nazionali, con fischio d'inizio previsto per le ore 15:00.