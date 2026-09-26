Impallomeni punta sulla Lazio: "Europa? Ora è lì! Può tenere il ritmo..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato della corsa all'Europa, e in particolare al quarto posto, dopo le prime cinque giornate di campionato. In mezzo ha messo anche la Lazio di Gattuso, prima in classifica a pari merito con Inter e Roma. Di seguito le sue parole: "Quarto posto? In questo momento io vedo la Lazio, che può tenere il ritmo. Gli mancano ancora degli elementi importanti ed è lì. L'Atalanta non lo so, è in ritardo clamoroso, ma si deve sbrigare. La Lazio ha una partita a settimana ed è un'ottima squadra. E ci metto in corsa Milan e Juventus".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03