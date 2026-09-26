Lazio, chi è Ito: l'ex "Mago" del Sint-Truiden proposto ai biancocelesti

Nuovo nome per il centrocampo della Lazio. Si tratta di Ryotaro Ito, trequartista giapponese reduce da tre stagioni importanti con la maglia del Sint-Truiden in Belgio. Attualmente svincolato, Ito non ha ancora trovato un club dopo la sua avventura in terra fiamminga.

IL MAGO - Ito è un trequartista brevilineo, di piede destro, dotato di grande visione di gioco. In Belgio ha messo a referto numeri importanti, con ben 19 gol e 14 assist in 110 presenze. Il giapponese è stato ribattezzato "Il mago" grazie alle sue prestazioni da numero dieci con la maglia del Sint-Truiden e sotto la guida del tecnico Thorsten Fink. Un soprannome che a Roma non passerebbe di certo inosservato.

ITO ANCORA SVINCOLATO: IL MOTIVO - Ito ha ancora 28 anni, non è di certo un calciatore che è a fine carriera. Ma allora perché si trova ancora senza squadra? Le motivazioni andrebbero ricercate nella sua presunzione, ma anche nella sua condizione fisica. Secondo quanto riportano in Belgio, Ito e i suoi rappresntanti sembrerebbero aver posto un po' troppo in alto l'asticella dell'ambizione, rifiutando offerte da diversi club, come anche il Gent. Ito aspettava un'opportunità diversa, rimanere al Sint-Truiden non è mai stata un'opzione. Sembrava essere a un passo dal Blackburn Rovers, in Championship, ma non ha superatole visite mediche. E adesso è stato proposto anche alla Lazio.

LA POSIZIONE DELLA LAZIO - Gennaro Gattuso ritiene la rosa al completo, anche se "il mercato non dorme mai". Ito è un calciatore extracomunitario, il club biancoceleste non ha occupato lo slot e quindi potrebbe affondare senza nessun problema da questo punto di vista. Al momento, però, la Lazio non sembra intenzionata ad approfondire. Per adesso, sembra che Ito sia destinato a rimanere senza squadra ancora per un po'.