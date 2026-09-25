NEWS | Sofia Goggia: "Due infezioni virali insieme". Come sta la sciatrice

25.09.2026 18:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
NEWS | Sofia Goggia: "Due infezioni virali insieme". Come sta la sciatrice

Dopo alcune settimane di controlli ed esami finalmente si hanno delle prime risposte su quanto accaduto alla campionessa di sci Sofia Goggia, costretta a interrompere la sua trasferta in Sudamerica a causa di malesseri diffusi. La Goggia si è sottoposta a diversi esami presso la Casa di Cura La Madonnina e l’Ospedale San Raffaele di Milano... <<< SOFIA GOGGIA >>>

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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