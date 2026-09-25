NEWS | Sofia Goggia: "Due infezioni virali insieme". Come sta la sciatrice
25.09.2026 18:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Dopo alcune settimane di controlli ed esami finalmente si hanno delle prime risposte su quanto accaduto alla campionessa di sci Sofia Goggia, costretta a interrompere la sua trasferta in Sudamerica a causa di malesseri diffusi. La Goggia si è sottoposta a diversi esami presso la Casa di Cura La Madonnina e l’Ospedale San Raffaele di Milano... <<< SOFIA GOGGIA >>>
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