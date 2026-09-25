Lazio | Frattesi e i pinguini di Madagascar: il retroscena sull'esultanza
25.09.2026 15:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Nell'intervista rilasciata a Dazn, Frattesi ha parlato anche della strana esultanza di cui si è reso protagonsta quando ha siglato i primi gol con la Lazio. Nella chiacchierata con Hernanes, ha rivelato un curioso retroscena:
“Era un pinguino, poi è diventato quello di Madagascar. Una cosa davvero brutta. Una capriola come la tua non riuscirei a farla, mi spaccherei in due (ride, ndr). Con le capriole anche da bambino non ci facevo tanto”.
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.