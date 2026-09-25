Lazio | Frattesi "critica" FIFA: "Mi sarei dato di più in due skills"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Davide Frattesi è stato intervistato da Hernanes ai microfoni di Dazn. Il Profeta ha iniziato la chiacchierata col centrocampista della Lazio mostrando a Frattesi la carta su FC27: “Va bene dai, mi sarei messo qualcosa in più su fisico e velocità ma non ci possiamo lamentare. Ora tocca a me rialzarla”.

Poi ancora, sulla passione per i videogiochi: “Me la cavo, ma non gioco online: non mi diverto, devo giocare con qualcuno accanto, devo prenderlo in giro. Spesso gioco con mio cognato e ogni tanto con qualche compagno in Nazionale. Devo fare battute, prendere in giro qualcuno. È quello il divertente. La modalità nuova è un modo per tornare bambini, a quando giocavi al campetto sotto casa. Io ho fatto due-tre anni ogni giorno a Castel Giubileo sulla Salaria dove c’era un campetto in cui andavo sempre con mio papà. Non mi faceva usare il destro ma solo il sinistro e mi arrabbiavo sempre, alla fine piano piano ho imparato a usarlo. Chi sfiderei uno contro uno? Non Luca Pellegrini, è troppo forte. Qualcuno scarso (ride, ndr). Sul campetto Nuno, mi diverto”.