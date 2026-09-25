Portogallo, Jorge Jesus su Nuno Tavares: "È entrato bene..."

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Buona la prima in Nations League per il nuovo Portogallo di Jorge Jesus. È arrivata una vittoria per 1-0 contro il Galles, firmata dal gol nel primo tempo dell'ex Milan Joao Felix. Negli ultimi dieci minuti ha avuto spazio anche Nuno Tavares, che ha preso il posto di Nuno Mendes sulla sinistra. Nel post partita, il ct ha parlato proprio dell'ingresso in campo del terzino della Lazio. Di seguito le sue parole: "Nuno Mendes ha chiesto il cambio perché era molto stanco. E Nuno Tavares è entrato molto bene in partita".