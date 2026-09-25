Lazio, maxi sosta per svuotare l'infermeria: il punto sugli infortunati

RASSEGNA STAMPA - Cinque giorni di riposo per la Lazio, prima di ritrovarsi a Formello per la ripresa degli allenamenti. I biancocelesti ricominceranno oggi a lavorare, in vista dell’amichevole di domenica contro l’Arezzo. Gattuso non avrà a disposizione l’intero gruppo, sono 8 i giocatori convocati in Nazionale: Taylor, Tavares, Frattesi, Mandas, Provstgaard, Isaksen, Sutalo e Gudmundsson.

La pausa sarà utile soprattutto per recuperare gli infortunati, nella speranza di poter vedere l’infermeria svuotarsi per quando ci sarà la ripresa del campionato. Patric - prosegue il quotidiano - è ancora ai box, Przyborek ha problemi all’adduttore ed è ancora da valutare, si attende il ritorno in gruppo di Marusic fermato da problemi muscolari, ha ripreso a correre prima della sfida col Venezia. Clinicamente guarito, ma è stato risparmiato in Laguna.

C’è anche Dele-Bashiru che inizierà a parte per poi aggregarsi stabilmente al gruppo dalla prossima settima. Cataldi si allena già con i compagni, ma aumenterà i giri in ottica Monza mentre per Rovella bisognerà attendere. Infine, Doekhi che sarà regolarmente a disposizione con un tutore, reduce da un intervento alla mano per una frattura.

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