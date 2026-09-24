La Grecia di Mandas ribalta la Serbia: vittoria allo scadere a Belgrado

24.09.2026 22:58 di  Francesco Montano  Twitter:    vedi letture
La Grecia di Mandas ribalta la Serbia: vittoria allo scadere a Belgrado

Vittoria allo scadere per la Grecia a Belgrado contro la Serbia nella prima giornata di Nations League. I padroni di casa chiudono in vantaggio il primo tempo grazie alla rete al 4' di Zivkovic ma la nazionale di Mandas reagisce nella ripresa e la pareggia al 74' con Tzolis.

In seguito, i serbi vanno vicinissimi al gol del 2-1 con il tiro di Joveljic al 90' che sbatte sul palo. Negli ultimi istanti, però, Douvikas incorna di testa su un lancio di Tsimikas e regala la vittoria ai suoi. 

Non vede il campo Mandas: il portiere della Lazio resta in panchina per tutta la durata del match, lasciando spazio all'estremo difensore dell'Hull City, Tzolakis.

Francesco Montano
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Francesco Montano
Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.