Lazio, Callegari su Gattuso: "Oggi è il migliore in Serie A. Per come è arrivato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso del consueto appuntamento con Sport Mediaset ha preso parola anche il giornalista Massimo Callegari che, direttamente dallo studio, ha nominato i tre milgiori allenatori di questo inizio di stagione indicando Gattuso come il numero uno e dandogli una valutazione di 9 su 10.

"Gattuso il miglior allenatore per il momento: per come è arrivato è per quello che sta facendo. Poi ci sono Gasperini e Alvini”.