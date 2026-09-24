Lazio, Callegari su Gattuso: "Oggi è il migliore in Serie A. Per come è arrivato..."
24.09.2026 15:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Nel corso del consueto appuntamento con Sport Mediaset ha preso parola anche il giornalista Massimo Callegari che, direttamente dallo studio, ha nominato i tre milgiori allenatori di questo inizio di stagione indicando Gattuso come il numero uno e dandogli una valutazione di 9 su 10.
"Gattuso il miglior allenatore per il momento: per come è arrivato è per quello che sta facendo. Poi ci sono Gasperini e Alvini”.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.