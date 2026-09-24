Lazio, il riscatto di Mandas: da esubero a titolare inamovibile

24.09.2026 11:30 di  Francesco Montano  Twitter:    vedi letture
Lazio, il riscatto di Mandas: da esubero a titolare inamovibile

RASSEGNA STAMPA - Christos Mandas è senza dubbio uno dei grandi protagonisti dell'avvio di stagione della Lazio. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, l'estremo difensore ha manutenuto più volte a galla i biancocelesti, effettuando 21 parate e mantenendo la porta inviolata per tre partite.

Il riscatto del portiere greco passa, tuttavia, dal dubbio sulla sua permanenza estiva anche dopo il rientro dal Bournemouth: avrebbe rappresentato una grande plusvalenza per le casse della società, ma Gattuso si è fortemente opposto a un'eventuale partenza, scommettendo tutto su di lui e sulla sua voglia di riscatto.

Mandas si è fatto trovare pronto e ha risposto presente: adesso è lui il riferimento tra i pali della Lazio, diventanto finalmente un titolare inamovibile alla sua terza stagione in Serie A.

Francesco Montano
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Francesco Montano
Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.