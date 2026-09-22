La Lazio risponde a tono allo sfottò di Ryanair: "È come il vostro volo..."

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La partenza record della Lazio ha acceso uno scambio di battute sui social tra la nota compagnia aerea Ryanair e il club biancoceleste. In risposta al dato degli expected points pubblicato da xG Serie A, il quale evidenzia come la Lazio abbia ottenuto più punti (13) rispetto a quanti ne avrebbe meritati (8), Ryanair ha alluso alla fortuna della squadra allenata da Gattuso scrivendo: "Voglio gli stessi angeli custodi della Lazio". La risposta della società biancoceleste però non si è fatta attendere: "È come il vostro volo delle 8, quello che decolla alle 13", questa la risposta a tono della Lazio.

@Ryanair_IT È come il vostro volo delle 8, quello che decolla alle 13 ‍️ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 22, 2026