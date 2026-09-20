Fusco: "Lazio prima dopo tante critiche. Mandas capolavoro e Sutalo..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Fusco ha commentato la vittoria della Lazio contro il Venezia. Questi tre punti, alla quinta giornata di campionato, portano i biancocelesti al primo posto in classifica a pari merito con Inter e Roma. Di seguito le sue parole.

“La Lazio dopo questo ciclo di 5 partite arriva prima in classifica dopo una estate piena di critiche e avvenimenti che solo una squadra con questa tradizione può avere. Contro il Venezia, la Lazio non ha giocato un ottimo calcio: nel primo tempo si sono rivisti i fantasmi di Mantova, nel secondo Gattuso, grande artefice di questa stagione, ha rimesso le cose a posto. Grandi meriti li ha avuti Mandas che sul rigore fa un capolavoro. Insieme a Sutalo il portiere è stato il migliore in campo”.