Lazio, Mandas convocato dalla Grecia: la lista completa

Christos Mandas convocato dalla Grecia. Il portiere della Lazio è stato inserito nella lista della sua nazionale per i prossimi impegni di Nations League. È uno dei tre portieri insieme a Vlachodimos e Tzolakis. Si è guadagnato la chiamata del ct Jovanovic dopo un ottimo inizio di stagione in Serie A, soprattutto nell'ultima vittoria contro il Venezia. Di seguito tutti i nomi.

🇬🇷 UEFA 𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 | Μαζί ξανά!



Οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την πρώτη συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας στη League A της διοργάνωσης είναι εδώ! ️



Τέσσερα ματς μπροστά μας ️



️ 24/09 | 🇷🇸 Σερβία 🆚 Ελλάδα

️ 27/09 | 🇩🇪 Γερμανία 🆚 Ελλάδα

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— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) September 20, 2026