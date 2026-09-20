Lazio, Mandas convocato dalla Grecia: la lista completa
20.09.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Christos Mandas convocato dalla Grecia. Il portiere della Lazio è stato inserito nella lista della sua nazionale per i prossimi impegni di Nations League. È uno dei tre portieri insieme a Vlachodimos e Tzolakis. Si è guadagnato la chiamata del ct Jovanovic dopo un ottimo inizio di stagione in Serie A, soprattutto nell'ultima vittoria contro il Venezia. Di seguito tutti i nomi.
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Τέσσερα ματς μπροστά μας ️
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— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) September 20, 2026
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.