MOVIOLA | Venezia - Lazio, Sozza migliora col tempo: tutti gli episodi
Lazio corsara anche in Laguna. Tutta nel secondo tempo la vittoria acciuffata dai ragazzi di Gattuso, con le firme di Zaccagni e Noslin. Buona e in crescendo anche la prestazione di Simone Sozza, dopo un primo tempo con qualche imprecisione. Il bilancio con il fischietto della sezione di Seregno resta tuttavia sempre in negativo al netto di 3 successi, altrettanti pareggi e 4 sconfitte. A seguire, gli episodi disciplinari più significativi del match.
PRIMO TEMPO
1' - Sembrava non del tutto out il pallone controllato da Zaccagni sulla linea del fallo laterale. Subito protesta dei biancocelesti che erano già in proiezione offensiva.
9' - Lamenta una trattenuta Taylor nella corsa in profondità su servizio di Frattesi: non dello stesso avviso Sozza.
10' - Un nervoso Taylor - anche a seguito dell'episodio precedente - interviene ruvido su Kike Perez: richiamo solo verbale del direttore di gara.
15' - Non ci sono dubbi sul calcio di rigore concesso al Venezia: Mandas stende Correia che lo aveva anticipato. Corretta anche la scelta di non ammonire il portiere greco, in quanto trattasi di SPA depenalizzata (direzione del pallone non verso la porta).
29' - Ineccepibile l'ammonizione per Kike Perez che a gamba tesa intercetta lo scarpino di Frattesi.
32' - Follia di Sozza che vede e non sanziona lo sgambetto subito da Belahyane che avanzava palla al piede: per il mancato intervento dell'arbitro il Venezia sfrutta un pericoloso contropiede.
45' - Un minuto di recupero.
SECONDO TEMPO
50' - Netto anche il calcio di rigore concesso alla Lazio: Yeboah aggancia la gamba di Taylor in area di rigore. Qualche istante di silent-check e poi penalty confermato.
58' - Ammonito Juan Jesus per proteste.
74' - Contropiede di Cancellieri che si invola centralmente, Correia lo argina con le cattive: giallo per l'esterno dei padroni di casa.
90' - Altro guizzo di Cancellieri, Fernandez lo trattiene oltre il consentito: ammonito anche il neo entrato dei lagunari.
90' - Concessi 3 minuti di extra-time.
90' + 2 - Doppio giallo, quasi analogo, tra le fila dei giocatori di casa in una manciata di secondi: prima Schingtienne per un fallo ai danni di Pedraza, poi per Moreno che sbraccia troppo a duello con Isaksen.