West Ham, Castellanos sputa al portiere del Millwall? Cosa rischia l'ex Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La sfida tra Millwall e West Ham prometteva spettacolo. E così è stato. Dopo il doppio vantaggio confezionato nel primo tempo dal Millwall, gli Hammers hanno pareggiato nel finale, terminando il match in inferiorità numerica strappando un 2-2 emozionante. Proprio nel finale però è scoppiata la polemica.

Il protagonista è Valentin Castellanos: l'ex attaccante della Lazio è stato accusato dai giocatori avversari di aver sputato contro Filip Marschall, portiere del Millwall. Il centravanti argentino era in pressing sul portiere che stava raccogliendo il pallone con tutta la calma del mondo, perdendo tempo. Nel momento in cui Marshall prende il pallone con le mani, sembra che Castellanos abbia sputato all'avversario.

Marshall si è lamentato con l'arbitro denunciando di aver ricevuto uno sputo dall'argentino, il quale ha negato tutto. La situazione verrà valutata, dato che non è ancora confermato il tutto, ma in caso di colpevolezza l'ex Lazio rischia una maxi squalifica fino a sei partite.