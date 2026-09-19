Lazio, Cancellieri a LSC: "La fiducia del mister è importante. Il Venezia..."

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Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel nel pre-partita di Venezia - Lazio, Matteo Cancellieri ha parlato del match, dei rischi che porta con sé e di cosa sta contraddistinguendo in positivo i biancocelesti in questo inizio di stagione. Di seguito le parole dell'esterno:

"Ci sono tanti pericoli, non possiamo sottovalutare questo tipo di partite. L'avversario ha le qualità per metterci in difficoltà, l'abbiamo preparata bene, è un buon test per noi. La fiducia del mister è importante, ma va ripagata. Quello che ci sta identificando è l'atteggiamento, dobbiamo continuare cosi. Milan? Siamo stati bravi, ci sono anche gli avversari, in altre situazioni dopo i due gol si prende anche il terzo".