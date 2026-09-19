Lazio, Cancellieri a Dazn: "Oggi gara insidiosa. Il gol dà fiducia, ma..."
19.09.2026 20:23 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Nel pre gara di Venezia - Lazio, ai microfoni di Dazn ha parlato Matteo Cancellieri. Queste le parole del biancoceleste: “Sicuramente il gol ti dà più fiducia, ma penso che la prestazione del primo tempo col Milan ci ha fatto capire che siamo una grande squadra. Oggi è una partita che ci può creare diversi problemi, dobbiamo affrontarla come tutte le altre. Tifosi? È sempre bello, mi dispiace per i nuovi che non hanno assaporato il sapore vero di giocare con loro anche in casa, ma ce li godiamo in trasferta".
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