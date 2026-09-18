Lazio | Floriani e una visita speciale: "Per sempre casa tua" - FOTO

18.09.2026 20:00 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio | Floriani e una visita speciale: "Per sempre casa tua" - FOTO
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Romano Floriani ha fatto visita alla società in cui ha mosso i primi passi nel calcio. Una giornata di "ritorno al passato" per il calciatore della Lazio, a cui la Spes Artiglio ha dedicato un post sul proprio profilo Instagram

"Ci sono visite che hanno un significato particolare per noi. In occasione dell’apertura di Artiglio Sport Space, abbiamo avuto il piacere di accogliere anche Romano Floriani, calciatore della Lazio e ragazzo cresciuto nel nostro settore giovanile. Un legame che va oltre il campo e che ci rende particolarmente orgogliosi: vedere uno dei nostri ragazzi tornare all’Artiglio, nel luogo in cui ha mosso i primi passi nel calcio, è un’emozione difficile da raccontare. Romano si è fermato a salutare i nostri ragazzi, a scattare foto con loro e a condividere una giornata così importante per tutta la nostra società 

Grazie Romano per la tua presenza e per il tempo dedicato ai nostri ragazzi, in quella che sarà per sempre casa tua!".

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.