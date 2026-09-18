Lazio | Floriani e una visita speciale: "Per sempre casa tua" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Romano Floriani ha fatto visita alla società in cui ha mosso i primi passi nel calcio. Una giornata di "ritorno al passato" per il calciatore della Lazio, a cui la Spes Artiglio ha dedicato un post sul proprio profilo Instagram:

"Ci sono visite che hanno un significato particolare per noi. In occasione dell’apertura di Artiglio Sport Space, abbiamo avuto il piacere di accogliere anche Romano Floriani, calciatore della Lazio e ragazzo cresciuto nel nostro settore giovanile. Un legame che va oltre il campo e che ci rende particolarmente orgogliosi: vedere uno dei nostri ragazzi tornare all’Artiglio, nel luogo in cui ha mosso i primi passi nel calcio, è un’emozione difficile da raccontare. Romano si è fermato a salutare i nostri ragazzi, a scattare foto con loro e a condividere una giornata così importante per tutta la nostra società



Grazie Romano per la tua presenza e per il tempo dedicato ai nostri ragazzi, in quella che sarà per sempre casa tua!".