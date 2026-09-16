FORMELLO - Lazio, Gattuso riflette: dubbi e condizioni per Venezia

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Riflessioni per Venezia, riguardano i ballottaggi e la gestione dei rientri. Davanti, i dubbi maggiori di formazione: confermare Cancellieri o rilanciare Isaksen? Al centro del tridente Noslin o dare fiducia a Pinamonti che ha smaltito il problema alla caviglia? Gattuso, consumato l'allenamento di stamattina, ha due sedute per prendere le decisioni in vista di sabato. La squadra tornerà in campo domani e venerdì alle 9.30, solo la rifinitura permetterà al tecnico di tirare le somme scegliendo l'undici iniziale per la sfida al Penzo.

Dove salvo sorprese non sarà rischiato Dele-Bashiru, fermo per una lesione muscolare dall'esordio in campionato. Il nigeriano sta proseguendo nel lavoro a parte, potrebbe pure farcela, ma sarebbe una convocazione simbolica e non si vogliono correre pericoli a ridosso della lunga sosta. Sarà di tre settimane e consentirà di svuotare l'infermeria. Con il Monza (10 ottobre) torneranno anche Rovella e Marusic, gli altri finito ko per uno stiramento.

Le prove tattiche saranno approfondite da domani. Stessi terzini, Floriani Mussolini a destra e Tavares a sinista. Le perplessità sono sul compagno di Provstgaard, unico sicuro della maglia oggi al centro della difesa (Diogo Leite è arrivato da poco). Doekhi è a disposizione dopo il forfait con il Milan, si sta allenando con un tutore protettivo vista la frattura alla mano sinistra rimediata prima del big match coi rossoneri. Si gioca il posto con Sutalo, il suo esordio sabato scorso è stato positivo come le prime tre giornate dell'olandese ex Union Berlino.