Cardone: “Bravo Gattuso a isolare la Lazio. Lotito responsabile, va sempre allo scontro”

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È intervenuto ai microfoni di Radiosei Giulio Cardone. Questo il suo pensiero sul momento in casa Lazio: “Io cerco sempre di spendere parole a favore della squadra, quella che nonostante le continue bufere intorno sta facendo bene”.

“La Lazio è altro, le responsabilità di Lotito in questo sono oggettive. Il suo modus operandi ha prodotto tutto questo, e sono cose di cui risente la società. Bravo Gattuso a isolare la squadra da tutto, soprattutto in questi giorni”.

“Le reazioni di Lotito non sono mai per andare al dialogo, bensì allo scontro. Ha questo approccio che gli viene naturale e spesso finisce che lo scontro si alzi di livello. Da questo scenario se ne esce con la politica. Tutto ciò di cui parliamo è una questione politica; è un momento di grandissime manovre in vista delle prossime elezioni. Continuo a pensare che è la politica che deve fare ciò che la maggioranza dei tifosi laziali si augura, ossia indicare un cambio di proprietà della Lazio”.