Lazio, Lotito sull'indagine: "È solo l'inizio del cinema!"

"Meglio stare zitti, è l'inizio del cinema". Questa è la linea dettata da Lotito e concordata con il responsabile della comunicazione della Lazio, Emanuele Floridi.

Il presidente biancoceleste ha parlato così, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, in merito all'indagine avviata nei confronti di Bisignani, Masi e Maiolini promettendo altre puntate di una vicenda che è diventata centrale nel mondo Lazio.

Lotito ha poi dato sfogo alla sua rabbia, aggiungendo: "Potrei ricordare tutto quello che ho vissuto e sto vivendo in questi anni, ma non sarebbe corretto nei confronti di chi indaga, è una fase molto delicata".