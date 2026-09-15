Uefa, gli stadi delle finali europee 2028 e 2029: presente anche l'Italia
Sono stati designati dalla Uefa gli stadi che ospiteranno le finali delle tre competizioni europee e tra questi, c'è anche un impianto italiano. Si tratta dell'Allianz Stadium della Juve che ospiterà nel 2028 la finale di Conference League. Nel 2029 invece, si disputerà alla Puskás Aréna di Budapest.
Per quanto riguarda la Champions League, la finale 2028 si giocherà alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera, mentre nel 2029 sarà al Camp Nou di Barcellona. Infine, le finali di Europa League sono state assegnate alla National Arena di Bucarest per il 2028 e al National Stadium Serbia di Belgrado per il 2029.
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