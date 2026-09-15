Bologna, Tedesco a rischio: c'è un ex Lazio tra i possibili sostituti

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Il Bologna riflette sul futuro di Domenico Tedesco, che ha portato a casa un solo punto nelle prime quattro giornate di Serie A. Il club rossoblù è molto preoccupato sulla situazione, per questo si potrebbe arrivare anche all'esonero del tecnico prima della quarta giornata di campionato contro il Torino. In caso di addio, ci sarebbero già i primi nomi per il suo sostituto in panchina: in lista sono presenti Palladino, D'Aversa e l'ex Lazio Pioli. Attese novità nelle prossime ore.