Ex Lazio | Incredibile Guendouzi: si divora un gol a porta vuota - VD

15.09.2026 12:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Incredibile Guendouzi: si divora un gol a porta vuota - VD
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Una stagione che si sta rivelando più difficile del previsto quella del Fenerbahce che, dopo cinque gare di campionato, si trova al momento all’11° posto in classifica.

Nella serata di ieri, dopo il caso delle dimissioni del tecnico Kartal a seguito della gara con la Roma in Champions, il Fener non è andato oltre il pareggio per 0-0 in casa del Gaziantep e, protagonista, in negativo è stato anche l’ex Lazio Guendouzi.

Nel finale di primo tempo il francese si è letteralmente divorato il gol del vantaggio a porta praticamente vuota calciando incredibilmente fuori.

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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