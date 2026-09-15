Ex Lazio | Incredibile Guendouzi: si divora un gol a porta vuota - VD
15.09.2026 12:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Una stagione che si sta rivelando più difficile del previsto quella del Fenerbahce che, dopo cinque gare di campionato, si trova al momento all’11° posto in classifica.
Nella serata di ieri, dopo il caso delle dimissioni del tecnico Kartal a seguito della gara con la Roma in Champions, il Fener non è andato oltre il pareggio per 0-0 in casa del Gaziantep e, protagonista, in negativo è stato anche l’ex Lazio Guendouzi.
Nel finale di primo tempo il francese si è letteralmente divorato il gol del vantaggio a porta praticamente vuota calciando incredibilmente fuori.
Ohhhhh.. LE GROS RATÉ DE MATTEO GUENDOUZI 🇫🇷 AVEC LE FENER… ❌— Actu Foot (@ActuFoot_) September 14, 2026
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