Marcolin e il retroscena su Frattesi: “Ci ho parlato a luglio, ecco cosa gli ho detto sulla Lazio”

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RASSEGNA STAMPA - Nella lunga intervista sulle colonne della Gazzetta dello Sport Dario Marcolin si sofferma anche sull’arrivo di Frattesi alla Lazio. Di seguito il suo pensiero. Un arrivo molto importante “sia per quello che ha dato a livello tecnico sia per quello che sta dando come leader”.

L’ex calciatore della Lazio svela anche un curioso retroscena che lo coinvolge in prima persona con Frattesi: “Ho avuto modo di parlarci a luglio, quando la trattativa con la Lazio stava decollando. Gli dissi che alla squadra biancoceleste mancavano dei leader. E che lui poteva colmare questa lacuna”.

A Frattesi, ma non solo, il compito di trascinare la Lazio: “Lui, Zaccagni, Tavares sono in questo momento i giocatori che trainano il gruppo. La Lazio aveva bisogno di ritrovare uomini così. Le Lazio di Inzaghi e Sarri avevano Immobile, Luis Alberto e Milinkovic. Ora ci sono loro che possono fare altrettanto”.