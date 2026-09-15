Lazio a trazione mancina: da quella fascia nasce (quasi) ogni pericolo

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RASSEGNA STAMPA - La fascia dei miracoli è quella di sinistra per la Lazio. Heatmap e mole di gioco certificano come quasi tutto il gioco dei biancocelesti passi da lì. Non è ancora arrivato il gol di nessun centravanti di ruolo, che manca ormai da quasi un anno. E allora meglio affidarsi ale fasce, a maggior ragione potendo contare su certi numeri.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, nessun’altra squadra in Italia è riuscita a creare una percentuale di occasioni simile a quella della Lazio dalla corsia mancina. I biancocelesti da quella zona di campo hanno creato l’80% delle occasioni: quattro su cinque vengono da lì come dimostrano le 16 arrivate su 20 totali in questa stagione.

Già solo la gara col Milan certifica questa tendenza della Lazio, ribadita anche contro Mantova, Bologna, Genoa e Udinese. Le sole palle gol arrivate da altre zone sono la chance di Doekhi contro il Genoa, il palo di Zaccagni a Udine, il gol di Frattesi a Bologna e i mancino di Noslin contro il Milan. Se la fascia destra tra nuove leve in difesa e alternanza costante in avanti deve ancora registrare qualcosa, quella mancina continua a trascinare la Lazio.