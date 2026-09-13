Lazio, i tifosi ringraziano Zaccagni: il post del capitano biancoceleste

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giorno dopo il 2-2 contro il Milan, Mattia Zaccagni ha pubblicato su Instagram alcuni scatti della sfida dell’Olimpico. Nessun messaggio ad accompagnare le immagini, ma nei commenti sono arrivati numerosi messaggi dei tifosi della Lazio, che hanno ringraziato il capitano per la prestazione e per il cuore mostrato in campo.