Lazio, Ciapparoni: "La vera notizia sono la costanza, la dignità e la compostezza della contestazione"

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista Alberto Ciapparoni è intervenuto su X a margine del pareggio tra Lazio e Milan, evitando di soffermarsi troppo sul campo per sottolineare ancora una volta la portata della contestazione dei tifosi biancocelesti nei confronti della società, che procede a gonfie vele oltre qualsiasi risultato. Di seguito le sue parole: "Buon primo tempo, brutto secondo tempo, ma la vera notizia sono la costanza, la dignità e la compostezza della contestazione. L'assenza come estremo atto d'amore, la squadra accompagnata allo stadio, una protesta che sta facendo la storia...Perché i tifosi laziali chiedono rispetto e di poter tornare a sognare, e queste sono condizioni che la proprietà attuale non può, e non vuole, soddisfare".