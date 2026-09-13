Lazio-Milan, le pagelle dei quotidiani: Tavares top, bocciati Isaksen e Pinamonti
RASSEGNA STAMPA - Una Lazio a due tempi quella vista contro il Milan: prima frazione da grande squadra, ripresa condotta con più fatica. Ne esce fuori un pareggio che consente comunque alla squadra di Gattuso di godersi il primato per una notte. Tra gli altri, grande prova di Nuno Tavares e Zaccagni, con le reti del vantaggio biancoceleste firmate da Cancellieri e Noslin. Di seguito le pagelle dei quotidiani sulla prova della Lazio:
IL CORRIERE DELLO SPORT - Mandas 6,5; Floriani Mussolini 5,5, Sutalo 6 (84' Lazzari sv), Provstgaard 6 (84' Diogo Leite sv), Nuno Tavares 6,5; Frattesi 6, Belahyane 6, Taylor 6,5 (74' Gudmundsson 6); Cancellieri 7 (58' Isaksen 5), Noslin 7 (58' Pinamonti 5), Zaccagni 6,5. All. Gattuso 6,5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Mandas 6; Floriani Mussolini 5, Sutalo 5,5 (84' Lazzari sv), Provstgaard 6 (84' Diogo Leite sv), Nuno Tavares 7; Frattesi 6, Belahyane 6, Taylor 6,5 (74' Gudmundsson 6); Cancellieri 7 (58' Isaksen 5), Noslin 6,5 (58' Pinamonti 5), Zaccagni 6,5. All. Gattuso 6,5.
IL TEMPO - Mandas 6,5; Floriani Mussolini 6, Sutalo 6 (84' Lazzari sv), Provstgaard 6 (84' Diogo Leite sv), Nuno Tavares 7; Frattesi 6,5, Belahyane 7, Taylor 6,5 (74' Gudmundsson 6); Cancellieri 7 (58' Isaksen 5), Noslin 6,5 (58' Pinamonti 5), Zaccagni 6,5. All. Gattuso 6.
IL MESSAGGERO - Mandas 6; Floriani Mussolini 5,5, Sutalo 6 (84' Lazzari sv), Provstgaard 6 (84' Diogo Leite sv), Nuno Tavares 7; Frattesi 6,5, Belahyane 7, Taylor 6,5 (74' Gudmundsson 5,5); Cancellieri 7,5 (58' Isaksen 5), Noslin 7,5 (58' Pinamonti 5), Zaccagni 6,5. All. Gattuso 6,5.
LA REPUBBLICA - Mandas 6; Floriani Mussolini 5, Sutalo 6 (84' Lazzari sv), Provstgaard 5,5 (84' Diogo Leite sv), Nuno Tavares 7; Frattesi 6,5, Belahyane 7, Taylor 6,5 (74' Gudmundsson sv); Cancellieri 7 (58' Isaksen 5), Noslin 6,5 (58' Pinamonti 5), Zaccagni 6,5. All. Gattuso 6,5.